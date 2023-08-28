شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الأهلى فى النمسا استعداداً لخوض المعسكر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صوراً لنجوم فريق الكرة عقب وصولهم العاصمة النمساوية فيينا استعداداً لخوض منافسات معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق بعد وصول الفريق للنمسا من أجل الترتيب لبرنامج الفريق طوال أيام المعسكر المقرر إقامته في النمسا حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويحسم المدرب السويسري مع بيبو ترتيبات المعسكر والمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الأهلي هناك بجانب بعض الإجراءات الأخرى الخاصة بالمعسكر، والتى يرغب كولر أن يكون ناجحاً من أجل الاستعداد الأمثل للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة فيما لايزال البحث عن جارياً عن طرف المباراة الودية الثانية.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.