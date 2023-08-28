7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اللجنة الثلاثية بالزمالك تدعو للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا لدخول معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد .

اللجنة الثلاثية بالزمالك تدعو للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، عن أن اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير الأعمال في نادى الزمالك، والتي تم تكليف عماد البناني برئاستها، من المقرر أن تقوم بالدعوة الى الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة منتخب لقيادة النادى الفترة المقبلة. غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى النمسا استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

اتحاد الكرة الطائرة: بطولة أفريقيا فى مصر بحضور جماهيرى

أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة. رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عرضاً لمواجهة كوستاريكا ودياً في أكتوبر المقبل، ليستمر البحث عن ودية أخرى تلبى احتياجات فيتوريا بجانب ودية الجزائر التى تم الاتفاق عليها.

الزمالك يحدد صفقاته تحسبًا لحل أزمة القيد

يعمل مسئولو نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، فى عدة اتجاهات مختلفة لتوفير كافة سبل النجاح للفريق الكروي الأول، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة أن هناك عدة أمور يسعى المسئولون لحلها فى أسرع وقت.

نصر أبو الحسن يضغط على أبو جريشة لتولى رئاسة قطاع الكرة بالإسماعيلى

يمارس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الجديد، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، ضغوطا مكثفة لإقناع على أبو جريشة نجم القلعة الصفراء بتولى رئاسة قطاع الكرة فى النادى خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من خبراته الكبيرة فى تطوير منظومة قطاع الكرة بالنادى في ظل رفض أبو جريشة الاستمرار في إدارة أمور الكرة عقب انتهاء الانتخابات..

الأهلى يواجه ماورفيرك النمساوى ودياً الأربعاء المقبل فى معسكر الإعداد