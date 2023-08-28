شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى الحل السحرى لدفاع الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، طوق النجاة أمام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الذى وجد ضالته فى المدافع الدولى، خاصة أن الأخير يجيد اللعب بقدمه اليسرى، وهو ما اشتكى منه كثيراً المدير الفني في المؤتمرات الصحفية، مطالباً مسئولي القلعة البيضاء بضرورة توفير مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

كان محمد عبد الشافى عدل عن قراره بالاعتزال مفضلا استكمال مشواره مع الزمالك نظرا للموقف الصعب الذى يمر به النادى فى الوقت الحالي، خاصة بعد إيقاف القيد، ما دفع اللاعب للتراجع عن قرار اعتزاله، خاصة أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء للموسم المقبل.

وأصبح محمد عبد الشافى طوق النجاة لدفاع الزمالك في الموسم المقبل، خاصة أنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى، وهو ما يحبزه أوسوريو كثيرا خاصة فى الخط الخلفى، بالإضافة لإجادته اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، وهو ما سيعطى المدير الفني مرونة تكتيكية أثناء المباريات.

وشارك محمد عبد الشافى في 224 مباراة مع الزمالك على مدار تاريخه، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 18 آخرين، ويعد من أقل اللاعبين حصولا على بطاقات صفراء رغم مشاركته العديدة حيث أشهر الحكام في وجه 15 بطاقة صفراء فقط طوال مشاركاته مع الزمالك رغم لعبه في خط الدفاع الذى يجعل اللاعبين عرضه بشكل أكبر للبطاقات الملونة.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على قيد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الكروى الأول فى القائمة الأفريقية التى ستشارك فى بطولة الكونفدرالية.

وجاء قيد محمد عبد الشافى بعدما استقر اللاعب على التراجع عن قرار الاعتزال، نظرًا لتمسك الجهاز الفنى باستمراره، فيما تم قيد عبد الله جمعة بعدما استقر الجهاز الفنى على استمراره مع الفريق وعدم رحليه فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك مع عبد الله جمعة، حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، والتمسك بالفرصة التى جعلته يستمر مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.