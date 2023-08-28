شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يجتمع بالحكام فى معسكر النخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، مع الحكام على هامش معسكر حكام النخبة والدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتحدث وليد العطار عن مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، للحكام لتقديم مستوى مميز الموسم المقبل، والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية، كما تم التأكيد على صرف المستحقات خلال الساعات المقبلة ونظام صرفها في الموسم الجديد.

وتم التطرق إلى سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية وبعض المقترحات بتصحيح هذه الأمور في الموسم المقبل وتقديمها لمجلس الإدارة لمناقشتها.

وأنهى البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وضع عدد من الخطط الخاصة بالحكام فى الموسم الجديد 2023/2024، وعلى رأسها بدلات الحكام في الموسم المقبل، وطالب بيريرا برفع بدلات الحكام إلى 10 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة، والمساعد إلى 7500 جنيه من أجل تحفيز الحكام.