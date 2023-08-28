شكرا لقرائتكم خبر عن باتريك جاردنر: المشاركة فى كأس العالم للسلة مع منتخب مصر حلم أصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأمريكي المصرى باتريك جاردنر، و الذى يشارك مع منتخب السلة فى بطولة كأس العالم ، أن الكندى روي رانا المدير الفني لمنتخب السلة يقوم ببناء مشروع طويل المدى مع المنتخب.

وقال جاردنر في تصريحات للاتحاد الدولى لكرة السلة " أن التواجد في الفلبين للمشاركة في كأس العالم نوع من الحلم الذي أصبح حقيقة، مجرد التواجد حول المدربين والرجال مثل هذا يجعل الأمر أفضل و منهم عاصم مرعى ."

وأَضاف باتريك أن عاصم مرعى مرشد له عندما يريد الاستفسار عن أي شئ ، لقد كنا زملاء في الغرفة لبضعة أيام، ودائمًا ما أطرح عليه جميع أنواع الأسئلة. إنه دائمًا ما يقدم لي النصائح، وأحب أن أنظر إلى ما يفعله، خاصة في التحضير للمباريات.

وكذلك ما يفعله في التدريبات، لأنه الآن في الثلاثينيات من عمره، وأتطلع إلى خبرته إنه شخص رائع حقًا".