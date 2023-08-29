شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين للاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجّل مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009 للاجتماع المقبل، بعدما كان من المقرر تشكيلها فى جلسة اليوم التى عقدت بالإسكندرية. وأعلن اتحاد الكرة منذ فترة اعتزامه تشكيل منتخبات لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009، وذلك في إطار خطة تطوير الكرة المصرية وتكوين قاعدة موسعة من اللاعبين الصاعدين؛ ليتم الاعتماد عليهم مستقبلًا ضمن صفوف المنتخب الأول.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مد فترة القيد لجميع المراحل السنية والبراعم استعدادًا للموسم الجديد، وأرسل خطابًا رسميًا للأندية لإخطارها بالقرار.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم 7 سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.