شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الثاني ببطولة باريس للاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

ونجح 10 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الـ 16، وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

نتائج الرجال:

فوز علي فرج على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-6.

فوز مازن هشام على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 9-11, 11-5, 11-1.

فوز طارق مؤمن على مواطنه محمد أبو الغار بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-5, 13-11.

هزيمة عمر مسعد أمام منافسه نيك وال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 18-16.

هزيمة كريم عبد الجواد أمام منافسه بول كول بنتيحة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12، 6-11، 11-7، 11-7.

هزيمة يحيى النوساني أمام منافسه فيكتور كورين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-9.

هزيمة علي أبو العنين أمام منافسه ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-9.

نتائج السيدات:

فوز نوران جوهر على منافستها تشان سين يوك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-2, 11-3.

فوز نور الشربيني على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-7.

فوز فريدة محمد على منافستها إيميلي وايت لوك بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-7, 11-3.

فوز هانيا الحمامي على منافستها تيني جليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 9-11, 11-8, 11-5, 11-4.

فوز نور الطيب على منافستها لوسي تيرمل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 11-3, 8-11, 11-8.

فوز هنا رمضان على منافستها كاتي ماليف بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 13-11, 11-5.

فوز سلمى هاني على منافستها كا يا لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-6.

هزيمة ندى عباس أمام منافستها أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 8-11, 7-11, 12-10, 12-10.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام منافستها صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-6.

هزيمة نادين شاهين أمام منافستها أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-1, 11-8.

هزيمة أمينة عرفي أمام منافستها نيلي جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 7-11, 13-11, 11-7.