7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 8 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، أبرزها تحديد موعد انتخابات الزمالك واتجاه فيتوريا لمنح الفرصة للوجوه الجديدة أمام إثيوبيا وتونس.

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التى تضم كلاً من الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بياناً رسمياً بعد تسلم النادي بالأمس.

تلقى نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالموعد الذى حدده نادي أرتا سولار الجيبوتي لمباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية، والتي تقام فى تنزانيا، حيث تحدد يوم 16 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الزمالك والفريق الجيبوتى.

وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى إلى النمسا على متن طائرة خاصة لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

فيتوريا يمنح الفرصة للوجوه الجديدة أمام إثيوبيا وتونس

استقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على منح الفرصة للوجوه الجديدة فى مباراتى إثيوبيا وتونس المقبلتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك أن جلسته اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن عبد المنعم أبوسريع، مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.