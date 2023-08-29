شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى لـon time sports: لست أهلاويا.. ودفعنا مستحقات أوسوريو المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد البنانى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أنه قام بالعديد من الإجراءات التى تخدم نادى الزمالك، وأنه لا ينتمى للنادى الأهلى كعضو أو مشجع وكل ما أثير على السوشيال شائعة يراد بها باطل.

وقال عماد البنانى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "وجودى على رأس إدارة الزمالك مهمة وطنية ومستمر فيها حتى إجراء الانتخابات".

وأضاف عماد البنانى: "مهمتنا هى وضع قلعة كبيرة مثل الزمالك إلى بر الأمان والوصول لانتخابات نزيهة تسفر عن مجلس جديد للزمالك".

وتابع المدير التنفيذى للزمالك: "أنا راجل مهنى أعمل فى مؤسسات رياضية، وليست لدي عضوية فى الأهلى أو الزمالك ولم يكن لي أى شبهة خلال عملى لأحد الطرفين، وألغيت هويتى الشخصية منذ أن كنت رئيس المجلس القومى للرياضة، ولست مشجعا للأهلى أو الزمالك والحديث عن أننى أهلاوى هى شائعة يراد بها باطل، وما نشر عنى فى السوشيال ميديا هو أمر مفتعل ومقصود".

واستطرد: "جئنا من 24 ساعة فقط، تم خلالها إجراءات كلها لصالح الزمالك وقمت بالدعوة للجمعية العمومية وعلى رأسها إجراء الانتخابات".

وقال المدير التنفيذى للزمالك: "تم دفع مستحقات المدرب الكولومبي أوسوريو المتأخرة اليوم ولم يقع عقوبة على أى لاعب فى أى لعبة، وجلسنا مع اللجنة المالية من أجل ترتيب كل مستحقات العمل والموظفين المتأخرة".

وأضاف: "هناك محاولات جادة جدا لرفع إيقاف قيد الزمالك من أجل تدعيم صفوف جميع الفرق، ونترك الأمر الفنى الخاص لفريق الكرة لأوسوريو بصفته المدير الفنى ومعه عبد الواحد السيد".

وتابع: "4.5 مليون جنيه تم صرفها على الفريق الأول بالإضافة إلى دفع كل المستحقات المتأخرة للمدرب الأجنبى لفرض الاستقرار الكروى".

واستطرد: "لم أعلم بتكليفى كمدير تنفيذى للنادى الزمالك إلا ظهر أمس، 3 سبتمبر سيتم إعلان الانتخابات وبعدها سيتم فتح باب الترشيح 4 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر وسيتم تنقية العضويات من أجل أن تكون الانتخابات صحيحة".

وأردف: "الضرائب كانت تطالب الزمالك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، وبعد التفاوض مع الضرائب تم تخفيض المبلغ إلى 40 مليون جنيه وسيتم دفعها على أقساط على عامين".

واختتم البناني حديثه قائلا: "فور الانتهاء من الأمور مع الضرائب، سنسعى جاهدين لرفع الحجز على أرصدة النادى الزمالك وحل كل الأزمات من أجل محاولة تسليم الزمالك لمجلسه الجديد بدون مشاكل".