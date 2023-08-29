لم يستسلم رغم تصريحات كلوب.. الاتحاد السعودي يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع محمد صلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - على الرغم من تأكيد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بقاء النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" بنسبة 100% وعدم رحيله عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فإن نادي الاتحاد السعودي يبدو مصراً على التعاقد معه، وفق تقرير أمريكي.



وأكدت شبكة cbssports الأمريكية أن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض كبير؛ من أجل التعاقد مع صلاح، وهو الأمر الذي يُعد اختباراً لمدى إصرار ليفربول على الاحتفاظ بأكبر هدافيه في الوقت الحالي (187 هدفاً من 308 مباريات في جميع البطولات).



وأوضحت أن بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي (2022-2023) جهّز مبلغ 150 مليون يورو (162 مليون دولار) من أجل استقطاب صلاح إلى الدوري السعودي، مضيفة وفقاً لمصادرها، أن الاتحاد وضع الدولي المصري كأولوية، وسيواصل العمل على ضمه حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات في السعودية والمقرر إغلاقه يوم 20 سبتمبر/أيلول 2023.



ولن يمانع الاتحاد دفع المبلغ المذكور وجعل صلاح صاحب أكبر صفقة انتقال في الدوري السعودي، متفوقاً على صفقة وصول نيمار إلى الهلال السعودي الذي دفع 80 مليون يورو (97 مليون دولار) لباريس سان جيرمان.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الاتحاد سيدفع لليفربول 108 ملايين دولار بشكل رسمي، على أن يضع 54 مليوناً أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء والتي لن يكون سهلاً تحقيقها كلها وفق "سي بي إس سبورتس".



ويبدو اتحاد جدة مستعداً لأن يدفع لصلاح راتباً مماثلاً لذلك الذي يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر ونيمار مع الهلال والمقدر بـ216 مليون دولار سنوياً، وعليه يأمل النادي السعودي أن يقوم صلاح بالضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل.



كلوب واثق ببقاء محمد صلاح

وكان كلوب، مدرب ليفربول، قد صرّح لشبكة sky sports البريطانية بعد فوز "الريدز" على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي: "مو صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة، وهو ملتزم معنا بنسبة 100%، ولكي أكون صادقاً فأنا لست قلقاً من ذلك".



كما أبرز الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقاً) تصريحات أخرى لكلوب بهذا الشأن.



وسئل كلوب بعد المباراة عما إذا كانت أخبار انتقال صلاح إلى اتحاد جدة قد اختفت، فأجاب: "بالنسبة لي قد اختفت تماماً".



ويسعى اتحاد جدة بقوة إلى تعزيز صفوفه بعد التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو من أجل تحقيق نتائج إيجابية في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.



كما يبحث الاتحاد عن صفقة بارزة في قلب الدفاع، وقد تردد اسم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الذي سبق له اللعب لإشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان.