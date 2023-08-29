شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشيخ زايد بالإمارات تستضيف سوبر اليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، عن إقامة السوبر المصري بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك بصالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة 9 ديسمبر القادم.

ويستعد فريقا الأهلى والزمالك لانطلاق دورى المحترفين للموسم الجديد 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت أمس بالسعودية.