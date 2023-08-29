وكيل أحمد القندوسى: اللاعب رفض عرضا أوروبيا لتحقيق رغبة كولر ولم يفتعل مشاكل

القاهرة - سامية سيد -

أكد نصر يحيى، وكيل الجزائرى أحمد القندوسى، لاعب الأهلى المعار لسيراميكا، أنه لا توجد خلافات بينه وبين النادى الأهلى، واختار سيراميكا من أجل إظهار قدراته والعودة للأهلى.

وقال وكيل أحمد القندوسى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كولر تحدث مع اللاعب أنه يخرج إعارة موسم ويفضل تواجده فى الدورى المصرى حتى يكون تحت عينه والقندوسى كان يفاضل بين عدة عروض واختار سيراميكا".

وأضاف وكيل القندوسى: "القندوسى كان يرغب فى البقاء فى الأهلى وإثبات قدراته ولكن اقتنع أنه سيحصل على مساحة كبيرة فى اللعب وإثبات نفسه والعودة للأهلى مرة أخرى".

وتابع: "اختيار القندوسى لسيراميكا للاستقرار التى يتمتع به النادى بجانب طريقة اللعب التى تخدم اللاعب لإظهار قدراته".

واختتم وكيل القندوسى حديثه قائلا: "القندوسى تلقى 4 عروض من الدورى المصرى بجانب عروضا من الأندية الجزائرية وأحد الأندية التى ستشارك فى الدورى الأوروبى بسبب رغبة كولر، وما أثير عن طلب اللاعب بفسخ تعاقده مع الأهلى لا أساس له من الصحة".