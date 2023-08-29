شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 33 عالميا، مساء اليوم الإثنين، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى والتي تقام من 28 أغسطس الجاري حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

وخسرت ميار شريف في الدور الأول من الصينية لين زهو المصنفة رقم 44 عالميا بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهم 6-3 و7-5.

يذكر أن ميار شريف ودعت بطولة سينسيناتي المفتوحة من الدور الثاني عقب خسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف المصنفة السابعة عالميًا بنتيجة 0-2.

ووصلت ميار شريف للتصنيف 31 عالميا في يونيو الماضي، وهو المركز الأفضل في مسيرتها والأفضل لأي لاعب أو لاعبة مصرية عبر التاريخ.