شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالمجموعة الأولى والزمالك فى الثانية ببطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد 2023، المقرر إقامتها فى الكونغو برازافيل خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادمين، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الثانية، مع فرق قوية أبرزها رد ستار و بترو سبورت.

بينما وقع الأهلى فى المجموعة الأولى بجانب فوق قرية أبرزها فاب الكاميرونى و جى اس كى الكونغولي، أما على صعيد السيدات وقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالى:

ويستعد فريقا الأهلى والزمالك لانطلاق دورى المحترفين للموسم الجديد 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت أول أمس بالسعودية.