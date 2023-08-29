شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف خطة تطوير الملعب الفرعى خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل أعمال التطوير والتجديد بشكل شامل على الملعب الفرعي رقم "2" بالنادي الإسماعيلي والتي بدأت بتطهير أرض الملعب بالكامل، قبل أن يتم رشها بالمبيدات، ويجري الآن تغطيتها بالرمال والحجارة.. صرح بذلك المهندس محمد فهمي المشرف العام على تطوير الملعب.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: ”الملعب سيكون بالنجيل الصناعي (الترتان) مع تدشين أعمدة وكشافات إنارة جديدة، بما يسهم في إضاءة الملعب بشكل مميز“.

وتابع: "الملعب سيكون جاهزا خلال شهرين على الأكثر بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجديد بحيث يكون واجهة مشرفة للنادي الإسماعيلي الكبير".

من ناحية أخرى، يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عقد أول اجتماع رسمي للمجلس من أجل تشكيل المكتب التنفيذي للنادى وإنهاء أزمة القيد الصيفى.