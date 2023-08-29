شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف خطة تطوير الملعب الفرعى خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتواصل أعمال التطوير والتجديد بشكل شامل على الملعب الفرعي رقم "2" بالنادي الإسماعيلي والتي بدأت بتطهير أرض الملعب بالكامل، قبل أن يتم رشها بالمبيدات، ويجري الآن تغطيتها بالرمال والحجارة.. صرح بذلك المهندس محمد فهمي المشرف العام على تطوير الملعب.
وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: ”الملعب سيكون بالنجيل الصناعي (الترتان) مع تدشين أعمدة وكشافات إنارة جديدة، بما يسهم في إضاءة الملعب بشكل مميز“.
وتابع: "الملعب سيكون جاهزا خلال شهرين على الأكثر بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجديد بحيث يكون واجهة مشرفة للنادي الإسماعيلي الكبير".
وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.
ويرى مسئولو الإسماعيلى أن هذا الحل يختصر الوقت دون أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات دون حلول، وحتى يتم فض النزاع الدائر حاليًا فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.
ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر قبل إنطلاق الموسم الجديد.
وأعلن النادي الإسماعيلي نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.
وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي، بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.
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