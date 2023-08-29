شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى: فكرت أقعد فى البيت بعد رفض عرض البنك ولن ألعب بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد حمدى زكى، مهاجم فريق أسوان، أنه فكر فى الجلوس فى البيت بعد رفض أسوان لعرض البنك الأهلى ورفض رحيله عن تماسيح النيل.

وقال محمد حمدى زكى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "تلقيت بعض العروض وأسوان لم يلب طلباتى والبنك الأهلى طلب التعاقد معى ودفع المقابل المادى لأسوان ولكن أسوان رفض، وكنت أفضل اللعب للبنك الأهلى لأنه العرض الأفضل لى فى الفترة الحالية".

وأضاف محمد حمدى زكى: "سجلت 12 هدفا فى الموسم وما أخدتش حقى وأعانى من تجاهل من كل الأطراف".

وتابع: "حاربت وبدأت مع أسوان من الصفر ولم أجد المقابل، بعد كل الأرقام دى طبيعى أن أظل فى الدورى الممتاز وعدم اللعب فى القسم الثانى".

واستطرد: "تنازلت عن مليون جنيه من مستحقاتى لأسوان لإقناع النادى بالموافقة على انتقالى للبنك الأهلى".

واختتم محمد حمدى زكى حديثه قائلا: "فكرت أقعد فى البيت بعد رفض أسوان لعرض البنك الأهلى، وفكرة اللعب فى القسم الثانى مرفوضة، وهل يعقل بعد هذه الأرقام أن أجد صعوبة فى البقاء فى الدورى الممتاز".