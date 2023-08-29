شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلى يحتاج دعم 3 مراكز وإيبوكا غير مناسب لهجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف مدرب الأهلى السابق، إن الأهلى يحتاج إلى دعم 3 مراكز فى الانتقالات الصيفية الحالية من وجهة نظرى ولازم يتعاقد مع مهاجم قوى فى هذه الفترة.

وقال محمد يوسف فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى يحتاج التدعيم فى 3 مراكز هم الدفاع ولاعب وسط رقم 8 ومهاجم وده الأهم، وخروج محمد شريف عن الأهلى كان مرتبطا بتعاقد الأهلى مع مهاجم وأعتقد أن إدارة الأهلى تعمل على ذلك وستحاول دعم هذا المركز".

وأضاف محمد يوسف،"أرى أن الأهلى سيعانى إن لم يتعاقد مع مهاجم لأن كهربا رغم المستوى المميز الذى ظهر عليه، وصلاح محسن الذى لم يخرج كل إمكانياته مع الأهلى غير كافين على سد هذا المركز"، موضحا: "جون إيبوكا مهاجمم كويس ولكن مش مناسب للأهلى لأنه يحتاج لمساحات فى الملعب وهذا لا يتوفر أمام الأهلى بسبب تكتل المنافسين أمامه".

وتابع مدرب الأهلى السابق، "هناك أزمة كبيرة فى مركز المهاجم فى الوقت الحالى منذ اعتزال عماد متعب لم يأتى مهاجم مثله، ومصطفى محمد حاليا هو مهاجم مصر ويقدم مستويات مميزة".

وعن صفقات الأهلى، قال: "التعاقد مع إمام عاشور مهم جدا ولازم يقفل على نفسه ويركز فقط فى الملعب سيكون إضافة كبيرة، ورضا سليم خامة كويسة جدا ويتبقى فقط التأقلم مع الفريق لأن هناك لاعبين مميزين لم يتأقلموا مع الأهلى وآخرهم برونو سافيو الذى عاد لبوليفيا ومكسر الدنيا".