شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب السلة رجال لمواجهة المكسيك اليوم، الثلاثاء، فى آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وخسر منتخب السلة أول مباراتين أمام ليتوانيا ومونتينجرو على الترتيب، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 67/93 ، و المباراة الثانية 89/74

ويقع منتخب السلة في المجموعة الرابعة من مجموعات المونديال بجانب منتخبات المكسيك و ليتوانيا و مونتيجرو .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبا هم: عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، انس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى ..

المركز الأول ليتوانيا برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثانى مونتيجرو برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثالث مصر برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين

المركز الرابع المكسيك برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين