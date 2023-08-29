شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يقترب من مواجهة زامبيا وديا فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب منتخب مصر الأول من مواجهة زامبيا وديا، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب مواجهة الجزائر فى نفس الشهر.

واستقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على منح الفرصة للوجوه الجديدة فى مباراتى إثيوبيا وتونس المقبلتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل، مثل هشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى ومهند لاشين وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وأحمد ياسر ريان.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويدخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، منقوصا من ثلاثة محترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة. ويعانى المنتخب من غياب بعض العناصر المميزة، أبرزهم قلب الدفاع الأساسي أحمد حجازى بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وقد تمتد فترة غياب حجازى إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، كما سيغيب محمد الننى لاعب وسط أرسنال المصاب أيضًا.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيعلن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر ظهر غد الثلاثاء.

وأضاف غرابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس الشهر.