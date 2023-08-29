شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن اليوم قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، وبعد إعلان القائمة يعقد مؤتمر صحفى للمدير الفني للكشف عن تفاصيل المعسكر.

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا فى الثانية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويدخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، منقوصا من ثلاثة محترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتى حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويعانى المنتخب غياب بعض العناصر المميزة، أبرزهم قلب الدفاع الأساسي أحمد حجازى بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وقد تمتد فترة غياب حجازى إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، كما سيغيب محمد الننى لاعب وسط أرسنال المصاب أيضًا.