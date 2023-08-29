شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الكرة الطائرة تصل فجرا بعد تحقيق المركز الـ13 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى القاهرة فجر اليوم، الثلاثاء، قادمة من المكسيك، بعد تحقيق المركز الـ 13 ببطولة العالم بالفوز على الدومينيمان فى ختام المنافسة .

كما حقق منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة الفوز على نظيره التايلاندى بنتيجة 3/2 فى ثالث مواجهاته بتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم المقامة بالمكسيك.

وحقق منتخب شابات الطائرة فى أولى مواجهات تحديد المراكز الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 /2 قبل الخسارة من بولندا 3 /0.

وخسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة أمام نظيره المكسيكى صاحب الأرض والجمهور 3/1، إطار ثالث مواجهاته بدور المجموعات ببطولة العالم فجر الأحد، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره اليابانى بنتيجة 3/2 بينما حقق الفوز على تايلاند في أولى مواجهاته 3/ 1.

ضم قائمة اللاعبات كلا من: نور إيهاب وندى حمدي وتقي الله مدحت وفريدة الحناوي وشهد الفقي وفريدة سعدة وحبيبة زعتر وهنا تامر وجني رفعت وسلمي يوسف وفريدة هشام وملك إسماعيل، ويقود منتخب الشابات فنيا ماجد مصطفى، ومعه نجلاء فوزي مدربًا.