شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد برنامجا لـ عبد الله جمعة وعبد الشافى بعد قيدهما بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء قيد محمد عبد الشافى بعدما استقر اللاعب على التراجع عن قرار الاعتزال، نظرًا لتمسك الجهاز الفنى باستمراره، فيما تم قيد عبد الله جمعة بعدما استقر الجهاز الفنى على استمراره مع الفريق وعدم رحيله فى الانتقالات الصيفية الجارية، وتحدث الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك مع عبد الله جمعة، حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، والتمسك بالفرصة التى جعلته يستمر مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.
وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أكد أن الجهاز الفني للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل، وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
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