أوسوريو يحدد برنامجا لـ عبد الله جمعة وعبد الشافى بعد قيدهما بالقائمة الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - يحدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لكل من محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة من أجل تجهيز الثنائي خلال فترة الإعداد، وقبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعدما استقر مسئولو الزمالك على قيد الثنائى عبد الشافى وعبد الله جمعة فى القائمة الأفريقية التى ستشارك فى بطولة الكونفدرالية.

وجاء قيد محمد عبد الشافى بعدما استقر اللاعب على التراجع عن قرار الاعتزال، نظرًا لتمسك الجهاز الفنى باستمراره، فيما تم قيد عبد الله جمعة بعدما استقر الجهاز الفنى على استمراره مع الفريق وعدم رحيله فى الانتقالات الصيفية الجارية، وتحدث الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك مع عبد الله جمعة، حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، والتمسك بالفرصة التى جعلته يستمر مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.