شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى الأهلى اليوم لتحديد مصيرهما من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر لاعبا النادى الاهلى اليوم، الثلاثاء، لفحص طبي بمعرفة تامر أبو العنيين رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على تطورات تعافيهما من الإصابة التى أبعدتهما عن تدريبات المارد الأحمر طوال الأيام الماضية.

وغاب ياسر إبراهيم عن تدريبات الأهلى بعد إجرائه عملية جراحية فى القدم، عبارة عن "خراج"، ويحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 3 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام، فيما يعانى طاهر محمد طاهر من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، ولكنها إصابة بسيطة ولا تدعو للقلق، بحسب تأكيدات الجهاز الطبي في وقت سابق.