الارشيف / اخبار الرياضه

فحص طبى لثنائى الأهلى اليوم لتحديد مصيرهما من التدريبات الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى الأهلى اليوم لتحديد مصيرهما من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر لاعبا النادى الاهلى اليوم، الثلاثاء، لفحص طبي بمعرفة تامر أبو العنيين رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على تطورات تعافيهما من الإصابة التى أبعدتهما عن تدريبات المارد الأحمر طوال الأيام الماضية.

 

وغاب ياسر إبراهيم عن تدريبات الأهلى بعد إجرائه عملية جراحية فى القدم، عبارة عن "خراج"، ويحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 3 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام، فيما يعانى طاهر محمد طاهر من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، ولكنها إصابة بسيطة ولا تدعو للقلق، بحسب تأكيدات الجهاز الطبي في وقت سابق.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف يوم 15 سبتمبر المقبل.

 

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

 

يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

 

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا