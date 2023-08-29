شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى الأهلى اليوم لتحديد مصيرهما من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
وغاب ياسر إبراهيم عن تدريبات الأهلى بعد إجرائه عملية جراحية فى القدم، عبارة عن "خراج"، ويحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 3 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام، فيما يعانى طاهر محمد طاهر من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، ولكنها إصابة بسيطة ولا تدعو للقلق، بحسب تأكيدات الجهاز الطبي في وقت سابق.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.
يعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز