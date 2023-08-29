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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات جديدة منتظرة للرياضة المصرية فى شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتظر الرياضة المصرية إنجازات على الصعيد الأفريقى والعالمى بمختلف الألعاب الجماعية والفردية، مثل الكرة الطائرة وكرة اليد ورفع الأثقال والرماية فى شهر سبتمبر المقبل.
ويرصد الخليج 365 أبرز بطولات سبتمبر المنتظر تحقيق إنجازات خلالها فى التقرير التالى..
بطولة أفريقيا لرجال الطائرة بمصر
يستعد اتحاد الكرة الطائر لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للرجال خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.
وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.
بطولة العالم للأثقال بالرياض
كما تشارك مصر فى بطولة العالم لرفع الاثقال بالرياض خلال الفترة من 3 و حتى 18 سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ومنتظر خلالها تحقيق ميداليات عالمية.
بطولة أفريقيا للملاكمة بداكار
بينما يشارك منتخب الملاكمة فى بطولة أفريقيا التأهليلية بقائمة تضم كلا من عبد الله السعيد وزن 51 كجم و أمير محمد وزن 57 كجم و عمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم و عمر رجب وزن 71 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم و حازم نادر وزن 92 كجم و يسرى رزق +92 كجم.
وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قبل كلا من، حبيبة محمد وزن 50 كجم و يمنى عياد وزن 54 كجم و روان أحمد 57 كجم و رحمة محفوظ 60 كجم.
بطولتا أفريقيا لناشئات وشابات اليد
أما على صعيد كرة اليد، فتشارك مصر فى بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر القادم بتونس، والتى أسفرت قرعتها عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب كل من تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.
بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.
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