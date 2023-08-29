إنجازات جديدة منتظرة للرياضة المصرية فى شهر سبتمبر

بطولة أفريقيا لرجال الطائرة بمصر

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.

يستعد اتحاد الكرة الطائر لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للرجال خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل.

كما تشارك مصر فى بطولة العالم لرفع الاثقال بالرياض خلال الفترة من 3 و حتى 18 سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ومنتظر خلالها تحقيق ميداليات عالمية.

بينما يشارك منتخب الملاكمة فى بطولة أفريقيا التأهليلية بقائمة تضم كلا من عبد الله السعيد وزن 51 كجم و أمير محمد وزن 57 كجم و عمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم و عمر رجب وزن 71 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم و حازم نادر وزن 92 كجم و يسرى رزق +92 كجم.

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قبل كلا من، حبيبة محمد وزن 50 كجم و يمنى عياد وزن 54 كجم و روان أحمد 57 كجم و رحمة محفوظ 60 كجم.