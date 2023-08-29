شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لدعم مركزي الوسط والدفاع قبل غلق الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي المصري من غلق ملف الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد ضم 9 صفقات صيفية فى مختلف المراكز حتى الآن. ومنح الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، الأولوية لتدعيم مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع، وذلك قبل غلق ملف الانتقالات، خاصة أن الفريق بدأ بالفعل المرحلة الثانية من الإعداد بمعسكر المغرب.

وتوصل مسئولو النادي المصري لاتفاق مع نظرائهم فى غزل المحلة على ضم الثنائي مصطفى العش وأحمد النادري خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد مفاوضات طويلة امتدت على مدار الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري لـ"الخليج 365"، أن النادي البورسعيدي يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، بقيمة مادية وصلت إلى 32 مليون جنيه لضم الثنائي.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة.