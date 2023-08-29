شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض ثالث ودياته فى معسكر الإسكندرية أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الثلاثاء، ثالث مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالإسكندرية، بمواجهة سموحة، ضمن خطة تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وانتظم الفريق فى معسكر مغلق يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن نادى طلائع الجيش جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم يواجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم يواجه سموحة اليوم الثلاثاء ثم مع الاتحاد السكندري فى 30 أغسطس ثم مع انبى 3 سبتمبر المقبل.

كما وضع الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش برنامجا تأهيليا للثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة لاعبو الفريق ليتم تنفيذه فى معسكر الإسكندرية.

ويغيب الثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة عن الظهور في فترة إعداد الفريق بسبب استمرار تنفيذهم برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابة التي لحقت بهم فى نهاية الموسم.

وأجرى محمد دياب، مدافع الطلائع، جراحة غضروف الركبة ويسير بصورة منتظمة في برنامجه التأهيلى بينما أجري السيد أبو أمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة في مارس الماضى، فيما يعانى محمد شعبان من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.