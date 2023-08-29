شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى لنجوم الأهلي فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، برنامجاً خاصاً للاعبين خلال المعسكر المغلق فى النمسا، ويتضمن البرنامج إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يسهم فى زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

ويرغب استشاري التغذية فى وضع برنامج يناسب طبيعة معسكر الإعداد الذى يقام فى النمسا، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التى تساعد على الإسراع فى عمليات الاستشفاء، والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

ويملك الدكتور إيهاب ملفاً خاصاً لكل لاعب فى الأهلى، يشمل طبيعة تكوينه، وبناءً عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

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