شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى لنجوم الأهلي فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب استشاري التغذية فى وضع برنامج يناسب طبيعة معسكر الإعداد الذى يقام فى النمسا، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التى تساعد على الإسراع فى عمليات الاستشفاء، والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.
ويملك الدكتور إيهاب ملفاً خاصاً لكل لاعب فى الأهلى، يشمل طبيعة تكوينه، وبناءً عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.
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