شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتقام اليوم 8 مباريات للرجال ومثلها للسيدات، على أن تستكمل مباريات هذا الدور غدا الأربعاء، وأقيمت المنافسات بمشاركة 96 من أفضل لاعبي الاسكواش فى العالم من الرجال والسيدات فى ظل برج إيفل الشهير.

وشارك فى البطولة 29 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 12 لاعباً في منافسات الرجال، و17 لاعبة في منافسات السيدات وجاءت أسماء المشاركين في البطولة كالتالي:

12 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، مازن هشام، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، نور الشربيني، مريم متولي، أمينة عرفي، هنا رمضان، فيروز أبو الخير، نور أبو المكارم، فريدة محمد، هنا معتز، نادين شاهين، زينة ميكوي، ندى عباس، سنا إبراهيم.

وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.