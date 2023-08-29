شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه إنبى ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، فريق إنبى في مباراة ودية رابعة مساء اليوم الثلاثاء، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد 2023 /2024.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد فيما واجه نظيره جمارك بورسعيد مساء أمس الاثنين.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه اليوم إنبى اليوم الثلاثاء، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.

على صعيد مختلف، وضع إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجاً بدنياً لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق ينفذه فى الجيم خلال فترة إعداد الدراويش للموسم الجديد، حتى يستعيد اللاعب فورمته الفنية والبدنية قبل إنطلاق الدوري الجديد.

يأتي قرار إيهاب جلال بعدما انتظم صالح جمعة فى تدريبات الإسماعيلى الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بالتهاب فى عضلات البطن التى عانى منها فترات طويلة من الموسم الماضى.