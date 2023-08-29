شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الثاني فى النمسا اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.
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