المستشار القانوني لنادي الزمالك يفجر مفاجأة: مرتضى منصور لن يترشح للانتخابات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور لن يترشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وقال "العسال"، في تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مساء الإثنين، إن 90% من مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم استقالته لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

وأكد المستشار القانوني لنادي الزمالك أن مرتضى منصور قرر عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة والابتعاد عن المشهد، مضيفاً: "هو خلاص خد جنب وقال أنا عملت اللى عليا وتنحيت بإرادتي ولما ترك المجلس لم يكن يتدخل".

وأشار إلى أنه فوجئ بأسلوب تصفية الحسابات بعد تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك، معلقًا: "احنا مشينا بمزاجنا، وفوجئنا بحاجة مستفزة وتصفية حسابات ومحاولات تشويه، والتي لم تكن تخرج في بيانات رسمية من الزمالك.

وأضاف المستشار محمود العسال: "المجلس مشي بإرادته والوزارة مكنتش عارفه"، محذرًا أن الاعتبارات الشخصية هي الغالبة في نادي الزمالك.