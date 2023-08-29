شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ القياسات البدنية والفحوصات الطبية للاعبي الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتخضع اليوم الثلاثاء، المجموعة الأولى من اللاعبين للفحوصات والقياسات البدنية اللازمة، حيث سيتم تدوين تلك الفحوصات والقياسات وعرضها على الكولولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، من أجل تحديد برنامجه الذى سيتبعه في التدريبات الجماعية، وكذلك التدريبات الفردية التي سيحددها لبعض اللاعبين.
وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أكد أن الجهاز الفني للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل، وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
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