شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ القياسات البدنية والفحوصات الطبية للاعبي الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، مرحلة الكشف الطبي والقياسات البدنية للاعبي الزمالك، قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة، عقب انتهاء الإجازة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون بعد المشاركة فى البطولة العربية، والخروج منها من دور المجموعات، واستقر الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على تقسيم لاعبى الفريق لثلاث مجموعات، بحيث تخضع كل مجموعة لتلك الفحوصات فى يوم محدد لها، قبل العودة يوم 1 سبتمبر المقبل.

وتخضع اليوم الثلاثاء، المجموعة الأولى من اللاعبين للفحوصات والقياسات البدنية اللازمة، حيث سيتم تدوين تلك الفحوصات والقياسات وعرضها على الكولولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، من أجل تحديد برنامجه الذى سيتبعه في التدريبات الجماعية، وكذلك التدريبات الفردية التي سيحددها لبعض اللاعبين.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أكد أن الجهاز الفني للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل، وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.