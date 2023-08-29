شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اليوم الأول لمعسكر الأهلى فى النمسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك كواليس اليوم للفريق الأحمر فى معسكره المغلق بالنمسا حيث رفع الفريق شعار لا وقت للراحة بعدما خاض مرانه الأول عقب الوصول للنمسا مباشرة والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض لاعبو الأهلى تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة، وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا، بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

ويخوض فريق الأهلى اليوم، الثلاثاء، مرانه الثاني بمعسكره المغلق فى النمسا والذى يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) غداًَ الأربعاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن طرف المباراة الودية الثانية.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.