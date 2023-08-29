شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلى يوقع لنادى السويحلى الليبى 3 مواسم بعد هروبه من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النيجيري جون أوكلي مهاجم المقاولون العرب، على عقود انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي لمدة 3 مواسم، وذلك على الرغم من امتداد عقد اللاعب مع المقاولون حتى نهاية الموسم المقبل.

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، في تصريحات تلفزيونية، أن نادي السويحلي الليبي تواصل مع المقاولون لضم جون أوكلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، غير أن النادي لم يتفاوض وفضل الانتظار لحين عودة اللاعب من نيجيريا.

من جانبها، قررت إدارة نادي المقاولون العرب تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي، لاعب الفريق الأول، للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.