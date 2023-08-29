شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينافس على لقب الحصان الأسود فى الميركاتو الصيفى بـ9 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادي المصري دعم صفوفه بأقوى الصفقات الصيفية، بحثاً عن المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة فى جدول الدوري، واستعادة مكانة الفريق البورسعيدي بين الكبار، والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحققت إدارة المصري استقراراً فنياً قبل انطلاق الميركاتو بالتعاقد مع علي ماهر مدرب الفريق بعقد يمتد لـ 3 مواسم، حيث اتفق المصري مع علي ماهر على وضع خطة تطوير شاملة للفريق، خاصة فى ظل الخبرات الفنية التي يتمتع بها المدرب المخضرم وقدرته على اختيار أفضل اللاعبين، وهو ما أثبتته تجربته السابقة مع فيوتشر.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة، وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، وفخر الدين بن يوسف.

وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة.

وانتهى النادي المصري من فترة الإعداد الأولى التي أقيمت ببورسعيد حتى نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يطير الفريق إلى المغرب لخوض المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر يتخلله 4 مواجهات ودية.