شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة فرج عمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب اجتماعه الأول رسميا أمس الاثنين في أعقاب اعتماد اللجنة الأوليمبية لمحضر اجتماع الجمعية العمومية واعتماد نتيجة الانتخابات. حيث عقد أمس مجلس الإدارة جلسة إجراءات تم خلالها اختيار المكتب التنفيذي

ويضم المكتب التنفيذي الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيسا و المحاسب مصطفي شله أمين الصندوق نائبا وعضوية كلا من الاستاذ أحمد فهيم والاستاذ أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد جمال.

فى سياق آخر، يواجه فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، فريق إنبى في مباراة ودية رابعة مساء اليوم الثلاثاء، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد 2023 /2024.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد فيما واجه نظيره جمارك بورسعيد مساء أمس الاثنين.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه اليوم إنبى اليوم الثلاثاء، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.