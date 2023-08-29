شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والمكسيك فى كأس العالم لكرة السلة بالفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة السلة "رجال"، بقيادة الكندى روى رانا، مع المكسيك، فى ثالث مبارياته فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس الحالى حتى 10 سبتمبر المقبل.





يلتقى منتخب السلة مع نظيره المكسيكي فى تمام الساعة 11:45 ظهرا، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم.

تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74.





يقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك اليوم 29 أغسطس فى ثالث مبارياته بالمونديال.

المركز الأول ليتوانيا برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين المركز الثانى مونتيجرو برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين المركز الثالث مصر برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين المركز الرابع المكسيك برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.