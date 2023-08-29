موعد مباراة مصر والمكسيك فى كأس العالم لكرة السلة بالفلبين

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موعد مباراة مصر والمكسيك فى كأس العالم لكرة السلة
نتائج المباريات السابقة
تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67 و أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74.
مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة السلة
يقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك اليوم 29 أغسطس فى ثالث مبارياته بالمونديال.
ترتيب مجموعة مصر فى كأس العالم للسلة
المركز الأول ليتوانيا برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين
المركز الثانى مونتيجرو برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين
المركز الثالث مصر برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين
المركز الرابع المكسيك برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين
وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.
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