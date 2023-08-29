شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بيراميدز يخوض أولى مبارياته الودية فى معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز مساء اليوم أولى مبارياته الودية في معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا تحضيرا للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فريق ليماسول تي جي القبرصي في مباراة ودية تقام في الخامسة والنصف مساء على ملعب ماكو ستاديوم، بمدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام 31 أغسطس و2 و6 سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، أعرب عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى تركيا، مؤكدا أن هناك حالة انسجام واضحة بين اللاعبين سواء الأساسيين أو الجدد.

وقال السعيد: إن بيراميدز نجح في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، وجميعهم كانوا لاعبين أصحاب بصمة مع فرقهم قبل الإنضمام لصفوف بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استعداد قوي من جميع اللاعبين لتحقيق البطولات في هذا الموسم.

وأضاف السعيد، إن الجميع يعمل علي الاستعداد لانطلاقة الدورى ودوري أبطال أفريقيا، موضحًا أنه يسعى لاستعادة مستواه، وأن يصبح جاهزًا مع الفريق في بداية الموسم.