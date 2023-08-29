شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه لملعب التدريب لخوض مرانه الثانى فى النمسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من توجه فريق الكرة لملعب التدريب لخوض مرانه الثانى فى معسكره المغلق بالنمسا.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مرانه الثاني بمعسكره المغلق فى النمسا والذى يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) غداًَ الاربعاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن طرف المباراة الودية الثانية.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.



الاهلى يستعد للتمرين



الشناوى ونيدفيد



فريق الاهلى



كولر