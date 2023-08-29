شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الكوكب المراكشى فى أولى وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أولى ودياته في معسكره المقام بمدينة مراكش المغربية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2022-2023.

ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكره، وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.