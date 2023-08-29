شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يؤدى مناسك العمرة قبل الالتحاق بمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تأديته لمناسك العمرة بالكعبة المشرفة، وذلك قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة الأولية للمحترفين 9 لاعبين، يتصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وانضم الثنائى محمد شريف وحمدى فتحي، لأول مرة ضمن "المحترفين"، بعد رحيلهما عن الأهلى فى الصيف الجاري، صوب الخليج السعودى والوكرة القطري، على الترتيب.



طارق حامد

وضمت القائمة كلًا من: "محمد صلاح ــ محمود حسن تريزيجيه (رغم إصابته) ــ عمر مرموش ــ مصطفى محمد ــ حمدى فتحى ــ طارق حامد ــ محمد شريف ــ أحمد حمدى ــ سام مرسي".

ويعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، وبعد إعلان القائمة يعقد مؤتمر صحفى للمدير الفني للكشف عن تفاصيل المعسكر.

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا فى الثانية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر فى المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس 12 سبتمبر بالقاهرة.