«بوعد رئاسي».. محمد صلاح يقترب من الاتحاد السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى اتحاد جدة الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تمسك ليفربول ومديره الفني الألماني يورجن كلوب بالفرعون المصري وعدم رحيله قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ونشر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج والمذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية، مقطع فيديو لأنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، وهو يرد على إمكانية التعاقد مع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعقب انتهاء مباراة اتحاد جدة والوحدة التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري السعودي، رد الحائلي على أحد مشجعي الاتحاد الذي سأله: "صلاح قادم"، فأجاب رئيس الاتحاد: "إن شاء الله".

من جانبه، علق الإعلامي وليد الفراج على تصريح الحائلي المقتضب، مؤكدا أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت بالفعل من التوقيع مع محمد صلاح.

وأوضح الفراج أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل البحث عن البديل للنجم المصري، وهو الشرط الذي سيحسم التعاقد مع اللاعب من عدمه.

وتابع الفراج: "لم يتبق في سوق الانتقالات الصيفية الإنجليزية إلا 3 أيام، وحتى ذلك الحين سيحسم ليفربول موقفه".

يشار إلى أن سوق الانتقالات الصيفية تنتهي في الدوري السعودي يوم 7 سبتمبر المقبل، ما قد يمنح أنديته وقتا أطول لضم المزيد من اللاعبين.