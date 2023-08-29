شكرا لقرائتكم خبر عن 16 منتخبا يشاركون فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

وتضم قائمة المنتخبات كلا من ، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .



منتخبات الطائرة

من جانبه، أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مسبقا، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال بيبرس فى تصريح لـ"الخليج 365"، هناك مقترح حالياً بتخفيض سعر التذكرة لتباع بـ25 جنيها من أجل زيادة أعداد الجماهير بالتنسيق من شركة تذكرتى.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.