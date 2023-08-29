شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فريق سلوفينى فى الودية الثانية بمعسكر النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض مباراة ودية مع فريق من الدوري السلوفيني خلال معسكر المارد الأحمر المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

ويلعب الأهلي مباراتين وديتين في معسكر النمسا ، الأولى أمام فريق ماور فيرك النمساوي غداً ثم يلعب مع فريق سلوفيني يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويخوض الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مرانه الثاني بمعسكره المغلق فى النمسا والذى يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) غداًَ الاربعاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.