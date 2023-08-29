شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا قبل إعلان روى فيتوريا قائمة الفراعنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، وبعد إعلان القائمة يعقد مؤتمر صحفى للمدير الفني للكشف عن تفاصيل المعسكر.

وقال محمد غرابة، مدير المنتخب، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتوريا فى الثانية ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم 4 حتى 12 من نفس الشهر.