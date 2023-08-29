شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مباراة مصر والمكسيك فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 بثا حيا ومباشرا لمباراة منتخب مصر ومونتينجرو فى ثانى مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد خسرأولى مبارياته أمام ليتوانيا بنتيجة 67/93 ، وثانى المباريات أمام مونتيجرو بنتيجة 89/74..

ويقع منتخب مصر لكرة السلة فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته 27 أغسطس مع مونتينيجرو. ثم المكسيك يوم 29 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبا هم: عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، انس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.