شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى اتفاقه مع عمار حمدى وينتظر رد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي المقاولون العرب رد النادي الأهلي على طلب ضم عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأحمر، وذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان عمار حمدي قد رحب بالانتقال إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الجاري، خاصة في وجود شوقي غريب على رأس الإدارة الفنية لفريق ذئاب الجبل.
وكان عمار حمدي قد طلب فسخ عقد إعارته إلى سيراميكا، بسبب رغبته فى اللعب للمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن عمار حمدي أبدى رغبته فى اللعب لنادي المقاولون، خاصة تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، والذي يمتلك مسيرة مميزة فى التعامل مع المواهب، وسبق لهما التعامل سويا فى المنتخب الأولمبى.
ونجح المقاولون العرب فى ضم 9 صفقات صيفية وهم، محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر.
وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.
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