شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى اتفاقه مع عمار حمدى وينتظر رد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي المقاولون العرب رد النادي الأهلي على طلب ضم عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأحمر، وذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان عمار حمدي قد رحب بالانتقال إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الجاري، خاصة في وجود شوقي غريب على رأس الإدارة الفنية لفريق ذئاب الجبل.

وكان عمار حمدي قد طلب فسخ عقد إعارته إلى سيراميكا، بسبب رغبته فى اللعب للمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب.

وأرسل نادي المقاولون العرب خطاباً ثانياً إلى النادي الأهلي، يطلب خلاله استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن عمار حمدي أبدى رغبته فى اللعب لنادي المقاولون، خاصة تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، والذي يمتلك مسيرة مميزة فى التعامل مع المواهب، وسبق لهما التعامل سويا فى المنتخب الأولمبى.