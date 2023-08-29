شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز على المكسيك فى مونديال السلة يفتح باب تأهل الفراعنة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة رجال مع نظيره المكسيكى اليوم في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويٌعد الفوز على المكسيك فرصة للفراعنة ، للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث أن الفوز يمنح المنتخب فرصة كبيرة للتأهل إلى الأولمبياد ولكن بناءا على نتائج باقى المنتخبات المشاركة في مجموعات المونديال، أو المشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

وكان عمرو مصيلحى، نائب رئيس اتحاد السلة كشف أن الفوز يضع المنتخب بنسبة كبيرة فى مواجهة الأردن ثم التأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث خاض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس الجارى فى ثالث مبارياته بالمونديال.

وخسر منتخب السلة أول مباراتين أمام ليتوانيا ومونتينجرو على الترتيب، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 67/93 ، و المباراة الثانية 89/74.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبا هم: عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، انس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى ..

المركز الأول ليتوانيا برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثانى مونتيجرو برصيد 4 نقاط فوز في مباراتين

المركز الثالث مصر برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين

المركز الرابع المكسيك برصيد نقطتين بالخسارة في مباراتين