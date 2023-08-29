شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يوافق على معسكر مغلق لفريق الكرة 10 أيام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على طلب الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال بإقامة معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 10 أيام فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للموسم الجديد وخوض مباريات ودية قوية استعداداً لإنطلاق الدوري الجديد.

وكان إيهاب جلال قد طالب بإقامة معسكر الإسكندرية ولكنه انتظر لحين انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الإسماعيلى والذى أقيم أمس للحصول على الموافقات اللازمة.

ويواجه فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، فريق إنبى في مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد 2023 /2024.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد فيما واجه نظيره جمارك بورسعيد مساء أمس الاثنين.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه اليوم إنبى اليوم الثلاثاء، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.