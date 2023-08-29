سوزا أم موليكا؟.. إبراهيم فايق يتحدث عن صفقة مهاجم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة بشأن المهاجم الأجنبي المقرر أن يتعاقد مع النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "فايق"، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2" مساء الإثنين، إنه "ترددت أخبار في الساعات الماضية عن سفر نادر شوقي وحسام غالي، إلى تركيا لحسم صفقة موليكا".

وأضاف الإعلامي: "المسئول الأول عن ملف التعاقدات في النادي الأهلي هو أمير توفيق، ونادر شوقي، متواجد حاليًا في الجونة، وليس له أي علاقة بصفقات الأهلي، وحسام غالي كان متواجدًا في الساحل، وعاد بالأمس إلى القاهرة".

وتابع: "السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، متمسك بالتعاقد مع البرازيلي سوزا، وقال (لو مفيش سوزا مش هجيب حد)".

وأكمل "فايق": "كولر لديه رغبة كبيرة جدًا في إن الأهلي ينهي كل شىء مع سوزا، وهناك اتجاه لدى المدير الفني إذا لم يتم التعاقد مع سوزا، عدم ضم أي مهاجم آخر حتى يناير المقبل".

وواصل مقدم برنامج "جمهور التالتة": "مسؤولو الأهلي عرضوا على كولر مهاجمين آخرين، ولكنه أبلغ المسؤولين بأنه إذا لم يتم التعاقد مع سوزا، فإنه لا يرغب في ضم صفقات جديدة".

وأتم إبراهيم فايق: "هناك اتجاه لدى كولر بالاعتماد على صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو، في مركز قلب الهجوم، حتى يناير المقبل، وحسم صفقة سوزا".